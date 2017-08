Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

MILANO, 7 AGO - Le Borse europee proseguono il loro andamento in terreno negativo dopo l'avvio in territorio positivo di Wall Street, con il Dow Jones che tocca un nuovo record storico. L'indice Euro Stoxx cede lo 0,2% a 3.499 punti. Fanalino di coda nel Vecchio Continente è Francoforte che cede lo 0,4%, dopo i dati sulla produzione industriale tedesca con un calo a giugno. Male anche Parigi e Madrid (-0,1%). In rialzo Londra e Milano (+0,2). In calo i settori degli investimenti immobili e informatica (-0,3%), industria (-0,2%). In rialzo finanza ed energia (+0,1%).