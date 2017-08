Ferrarelle compra il cioccolato Amedei

MILANO, 7 AGO - Ferrarelle si compra il cioccolato Amedei. La società ha infatti acquisito il 99% del marchio d'eccellenza di lavorazione del cacao nato nel 1990 da un'idea della maitre chocolatier Cecilia Tessieri. Ferrarelle rileverà le quote dell'azienda toscana (pari al 75%) acquisite nel 2015 dal fondo Octopus Europe Limited, oltre a quelle di proprietà di Tessieri, che conserverà una quota dell'1%, e resterà in azienda a garanzia della continuità aziendale. Ferrarelle investirà ulteriormente nella produzione di Pontedera, apportando il proprio know-how in termini di capacità industriale e organizzazione commerciale. L'obiettivo è sviluppare il marchio nel mondo con un progetto di crescita già individuato, per aumentarne la presenza nella distribuzione, non solo horeca, ma anche nel canale organizzato grazie anche alle opportunità di sinergia tra i brand.