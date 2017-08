Moda: in 6 mesi fattura +2%

MILANO, 6 AGO - "Abbiamo una crescita di quasi 2 punti percentuali nel primo semestre. Sono in crescita tutti i mercati, anche se rallenta un po' l'Europa. Solo il mercato interno è ancora fermo, nel 2016 è stato negativo del -0,8%". Claudio Marenzi, presidente di Confindustria Moda, in un colloquio con l'ANSA traccia un bilancio positivo del settore, in linea con le stime, che lo vogliono in crescita dell'1,8% nell'anno. Un dialogo che, anche in vista della settimana della moda milanese, è l'occasione per un check-up su stato di salute e prospettive della moda italiana, stretta tra e-commerce e marchi famosi sempre più spesso afferrati da mani straniere. Marenzi non ha dubbi: "nei prossimi anni la moda italiana deve avere più consapevolezza di quanto sia importante la sua filiera. Le aziende che stanno 'a valle' - la parte distributiva e i grandi marchi - devono capire l'importanza del 'monte' - semilavorato i fornitori. Se perdiamo la filiera perdiamo l'unicità del Made in Italy".