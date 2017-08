Alitalia: da lunedì nuova fase vendita

ROMA, 5 AGO - Da lunedì scatta la nuova fase della procedura di vendita di Alitalia. Il bando pubblicato nei giorni scorsi sui giornali stabilisce che dal 7 agosto alla mezzanotte del 15 settembre potranno essere presentate le manifestazioni di interesse. Dopodiché, entro 10 giorni lavorativi, i commissari straordinari comunicheranno ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti l'ammissione alla procedura, trasmettendo apposita lettera che regolerà anche l'ammissione alla data room. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti è stato fissato per il 2 ottobre. E' prevista poi una eventuale fase successiva di negoziazione per migliorare le offerte vincolanti presentate e che ha come scadenza il 5 novembre. Il nome del nuovo proprietario di Alitalia dovrebbe essere quindi annunciato nella settimana 6-12 novembre. L'obiettivo del governo resta quello di vendere Alitalia in blocco, senza spezzatini di attività, come ha ribadito il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio qualche giorno fa.