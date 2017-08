Tim:attesa risposta Vivendi su controllo

MILANO, 5 AGO - E' attesa per l'inizio della settimana, lunedì o martedì, la risposta di Vivendi rispetto alla richiesta della Consob se la società abbia o meno il controllo di Tim. La Commissione che vigila sulle società quotate a tutela del mercato ha inviato ieri una richiesta tramite dell'Amf (Autorité des marchés financiers), dato che Vivendi è una società di diritto estero, in cui chiede alla società di Vincent Bollorè di pronunciarsi in merito al controllo, o meno, della società delle tlc italiana. Una richiesta che nasce dalla dichiarazione, del 27 luglio scorso, del cda di Tim che in quella data aveva preso atto "dell'inizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi". Ora, dopo la pronuncia di ieri di Tim (evidentemente non giudicata esaustiva), la Consob chiede a Vivendi di esplicitare se abbia o meno il controllo su Tim ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che definisce come tale anche l'influenza dominante.