Fisco:pressione 2017 42,5%,ma reale48,8%

(ANSA)- VENEZIA, 5 AGO - Nel 2017 la pressione fiscale ufficiale è attesa al 42,5%. Il peso delle tasse sui contribuenti fedeli al fisco, invece, sarà oltre i 6 punti: la pressione fiscale reale, infatti, è prevista al 48,8% del Pil. Lo afferma la Cgia. "Con un peso reale del fisco italiano tra i più alti in Ue -dice la Cgia -da un lato è arduo fare impresa e dall'altro chi lavora come dipendente ha uno stipendio netto pari alla metà di quanto costa al proprio titolare". La Cgia ha analizzato la ragione per cui c'è questo differenziale tra i dati ufficiali e quelli realmente sopportati dai contribuenti onesti. Come è previsto a livello europeo anche il nostro Pil include l'economia non osservata ascrivibile alle attività irregolari. Per l'Istat nel 2014 l'economia non osservata ammontava a 211 mld (13% Pil): 194,4 del sommerso economico,16,9 delle attività illegali. In questa analisi, la Cgia ha ipotizzato, che l'incidenza dell' economia sommersa e delle attività illegali sul Pil 2015-2017 non abbia subito variazioni rispetto al 2014.