10mld spesa italiani cibi estivi qualità

ROMA, 5 AGO - L'estate spinge la domanda di specialità alimentari Made in Italy di qualità e premia le imprese artigianali con un mercato che solo nel nostro Paese arriva a sfiorare i 10 miliardi di euro l'anno. E' quanto emerge da uno studio di Confartigianato in cui si rileva che qualità e genuinità dei prodotti artigiani fanno la parte del leone anche nei consumi tipici dell'estate: tra gelati, birre, street food, pizza, olio d'oliva, le famiglie italiane spendono 9,7 miliardi di euro l'anno con ricadute più che positive in termini di economia ed occupazione. Confartigianato ha calcolato che per soddisfare la domanda di prodotti e specialità più richiesti in estate si muove un esercito di 46.566 piccole imprese, con 90.900 addetti. E così, se si guarda all'intero universo delle Pmi alimentari, l'Italia è al primo posto in Europa per la maggiore quota di addetti con 322.245 unità pari al 63,9% del totale degli addetti di tutto il comparto alimentare, a fronte della media Ue del 36,5%.