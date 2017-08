Borsa: Europa in rialzo, Parigi +0,2%

MILANO, 4 AGO - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio di seduta fiacco. L'indice Euro Stoxx guadagna lo 0,1% a 3.470 punti. Nel Vecchio continente la peggiore performance è di Piazza Affari che marcia in terreno negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,2% a 21.754 punti. In rialzo Parigi (0,3%), Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,1%). A Piazza Affari scivola Banca Carige che cede il 4%, dopo i conti in rosso del semestre. Male anche Campari (-2,5%), Ubi (-2,2%) e Banco Bpm (-0,6%). Sulla parità Mediobanca che migliora rispetto all'avvio di seduta, nel giorno in cui sono stati resi noti i conti record. Stabilmente in cima al listino Bper che guadagna il 4,3%. In rialzo anche Ferragamo (+1,6%), Unipol e Mediaset (+0,9%), Banca Generali (+0,6%) e Telecom (+0,3%).