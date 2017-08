Popolare Puglia Basilicata, pesa Atlante

ALTAMURA (BARI), 4 agosto 2017 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha esaminato ed approvato i risultati della semestrale 2017 che registra un miglioramento della performance commerciale e creditizia e conferma il ritorno all'utile di periodo già registrato nel 2016. Il positivo risultato netto - informa una nota dell'istituto di credito - sconta l'impatto di 8,6 mln di euro di accantonamenti connessi agli oneri di Sistema, tra cui la rilevante rettifica delle quote di Atlante e l'esercizio si chiude con un utile ante imposte pari a 1,2 mln di euro. La raccolta globale cresce del 2,5% rispetto a dicembre 2016, per effetto sia del progresso della raccolta gestita e assicurativa (circa 1%), sia della crescita della raccolta amministrata (+13,5%). Anche la raccolta diretta risulta in crescita di oltre 15 milioni (+0,5%).