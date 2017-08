Coswell: bond con Sace per nuovi mercati

ROMA, 4 AGO - Il Fondo sviluppo export, nato su iniziativa di Sace (Gruppo Cdp) e gestito da Amundi SGR, ha sottoscritto un'obbligazione della durata di 6 anni da 10 milioni di euro emessa da Coswell, gruppo emiliano attivo nei settori personal care, health food e profumeria per supportare il nuovo piano di crescita internazionale, differenziando le proprie fonti di finanziamento. Con questa emissione, Coswell sosterrà le spese per l'acquisizione di nuovi canali distributivi e per la promozione dei marchi aziendali, per incrementare l'export verso i mercati dell'Europa, in particolare Polonia, Francia, Germania e Austria e farà fronte agli investimenti commerciali per lo sviluppo della controllata giapponese, società ponte per le economie dell'Estremo Oriente.