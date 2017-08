Borsa:Milano cede lo 0,2%,giù Mediobanca

MILANO, 4 AGO - La Borsa di Milano prosegue le contrattazioni in terreno negativo. Il Ftse Mib cede lo 0,2% a 21.750 punti, in linea con gli altri listini europei. In calo Mediobanca che cede lo 0,7%, nel giorno dei conti con ricavi record. In rialzo Generali che guadagna lo 0,1%, dopo che Mediobanca ha confermato il suo impegno a scendere al 10%. Corre Unipol che guadagna il 2%, dopo i conti del semestre che si sono chiusi con una perdita di 390 milioni a causa degli effetti del piano di ristrutturazione del comparto bancario. In positivo anche UnipolSai (+0,6%). In cima al listino Bper (+3,7%), Banca Generali (+0,8%) e Telecom (+0,6%). Scivola Buzzi che cede il 2,1%, Stmicroelectronics (-2%) e Campari (-1,7%). Male anche Ubi (-1,2%) e Banco Bpm (-0,6%), che oggi presenteranno i conti del semestre. Pesante Carige in calo 4%, all'indomani della notizia dei conti che vedono un rosso di 154 milioni di euro. Fincantieri cede l'1%.