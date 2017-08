Borsa: Europa apre in calo

MILANO, 4 AGO - Le Borse europee aprono in calo in attesa dei dati Usa sul mercato del lavoro. Gli investitori attendono anche i dati sull'industria tedesca. L'indice Euro Stoxx cede lo 0,1% a 3,461 punti. Parigi cede lo 0,2%, Londra e Francoforte (-0,1%). In terreno positivo Madrid che guadagna lo 0,2%.