Borsa: Asia chiude in calo, Tokyo -0,38

MILANO, 4 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano con timore ad un ipotetico stallo dell'amministrazione degli Stati Uniti sulla vicenda delle indagini relative ai legami finanziari del presidente Donald Trump e del suo entourage con la Russia. Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in calo con l'indice Nikkei che ha ceduto lo 0,38%. L'instabilità a livello politico si è fatta sentire principalmente sullo yen, che si rivaluta al cambio col dollaro, poco sopra un valore di 110. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong è sulla parità. Shanghai guadagna lo 0,2% mentre Shenzhen è piatta (-0,04%). Seul guadagna lo 0,4%. Sydney cede lo 0,2%. Sul fronte macroeconomico oggi sono attesi i dati sulla bilancia commerciale e sulla disoccupazione negli Stati Uniti, la produzione industriale in Spagna e le vendite al dettaglio in Italia.