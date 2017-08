Mediobanca:anno record ricavi,utile +24%

MILANO, 4 AGO - Mediobanca mette a segno un anno record, battendo le stime degli analisti, con ricavi a 2.196 miloni (+7%) - i più alti di sempre e l'utile dell'esercizio 2016-2017 in crescita del 24% a 750 milioni (le attese erano per 720 milioni). Anche il dividendo sale da 27 a 37 centesimi (+37%). L'ultimo trimestre ha confermato il trend di crescita e l'utile a 136 milioni ha battuto il consensus (106 mln) nonostante alcuni costi 'one off' per 40 milioni, tra cui quelli per l'integrazione di Esperia. La quota Generali ha contribuito al bilancio di Mediobanca per 264 milioni di euro (pari al 13%), +3% rispetto all'esercizio precedente. Nel corso dell'anno sono stati ceduti titoli per circa 340 milioni con utili per 162 milioni. Mediobanca conferma il suo impegno a scendere al 10% di Generali entro il 2019. Durante l'esercizio 2016-17 la partecipazione del 13% in Assicurazioni Generali è rimasta invariata ma "si prevede la riduzione al 10% nell'orizzonte di Piano".