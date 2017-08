Unipol: in semestre rosso di 390 mln

MILANO, 4 AGO - Il gruppo Unipol ha chiuso il primo semestre del 2017 con una perdita di 390 milioni di euro a causa degli "effetti del piano di ristrutturazione del comparto bancario", che prevede un innalzamento delle coperture sui crediti deteriorati e la creazione di una bad bank. Al netto delle rettifiche l'utile sarebbe stato di 390 milioni, in crescita rispetto ai 276 milioni del primo semestre del 2016. I premi del periodo calano da 8,4 a 6,3 miliardi di euro. UnipolSai, controllata del gruppo Unipol, ha chiuso il primo semestre con un utile di 282 milioni, in lieve crescita rispetto ai 280 milioni dello stesso periodo del 2016. Ammontano a 962 milioni di euro le rettifiche su crediti e altre attività finanziarie registrate da Unipol Banca. Il piano, che porterà alla creazione di una bad bank in cui confluiranno circa 3 miliardi di npl, ha determinato un effetto negativo per 780 milioni sui conti semestrali della Unipol Banca, che chiude con una perdita prima delle imposte pari a 940 mln.