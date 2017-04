Fs, accordo consulenza con Argentina

ROMA, 7 APR - Le Ferrovie dello Stato hanno siglato un accordo con il ministero dei Trasporti argentino per fornire consulenza tecnica di ingegneria ferroviaria per l'avvio del progetto Redes Expresos Regionales (RER), il programma di sviluppo del sistema ferroviario della città di Buenos Aires. Ad annunciarlo una nota di Fs. L'intesa, firmata a Roma da Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, e da Guillermo Dietrich, ministro dei Trasporti argentino, prevede in particolare il supporto specialistico per elaborare le specifiche tecniche e funzionali per i bandi di gara. Con il programma RER, valore economico circa 14 miliardi di dollari, oltre alla creazione di nuovi collegamenti ferroviari, sarà realizzata l'integrazione, nell'area metropolitana, di tutte le linee ferroviarie che convergono nella Capitale argentina da Nord, Sud e Ovest del Paese.