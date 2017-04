Def, in bilico catasto, focus su povertà

ROMA, 7 APR - Giustizia, lotta alla povertà con un'evoluzione del reddito di inclusione, lavoro, concorrenza e privatizzazioni, ma probabilmente niente catasto. Sarebbero queste le linee guida del Piano nazionale delle riforme, parte integrante del Def, ormai agli ultimi ritocchi per arrivare martedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il capitolo catasto, indicato dal ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, come uno dei pilastri del Pnr, secondo quanto riferiscono diverse fonti, potrebbe non comparire nel testo. Sulla riforma il Pd aveva infatti espresso forti perplessità già nell'incontro con il ministro alla Camera all'inizio della settimana.