Mediaset: calo in Borsa, impasse Vivendi

MILANO, 7 APR - Ancora una seduta di calo per Mediaset in Piazza Affari: il titolo, tra i peggiori di giornata tra quelli a elevata capitalizzazione, è sceso dell'1,82% finale a 3,67 euro. Piuttosto elevati gli scambi, pari a oltre 5 milioni di azioni, il livello più elevato delle ultime tre settimane. Il calo dell'ultima seduta porta il ribasso complessivo della settimana a poco più del 5%, non elevatissimo ma sensibile per un titolo che a metà dicembre sull'ufficializzazione della scalata di Vivendi era cresciuto del 68% a un massimo di 4,5 euro, per poi stabilizzarsi nell'ultimo periodo poco sotto quota quattro euro. Secondo gli operatori le vendite corrispondono anche ai tempi probabilmente lunghi dell'Agcom, il cui 'verdetto' potrebbe sbloccare la vicenda. Ma peserebbe anche il quadro generale ipotizzato non facile per i francesi, che teoricamente potrebbero trovarsi costretti a liberarsi di quote di Mediaset o di Telecom (-0,4% in attesa delle liste per il Cda che dovrebbero venir ufficializzate domenica).