Delrio, più coraggio per piano Alitalia

ROMA, 7 APR - "Stamattina ho incontrato Montezemolo e Gubitosi per discutere come il piano industriale debba essere un po' più coraggioso nel rilancio. Abbiamo discusso su come rafforzare gli investimenti perché è chiaro che è un piano importante che consente ad Alitalia di vivere, ma poi bisogna anche vincere la sfida". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine di un convegno a Palazzo Venezia sulla Via Emilia. "Il governo - ha assicurato il ministro - metterà un campo tutto quello che ha a sua disposizione per accompagnare il rilancio dell'azienda. Non c' e' dubbio". Quanto alla possibilità di un maggiore esborso da parte dei soci, Delrio ha precisato che "per adesso salutiamo con piacere il fatto che abbiamo deciso di continuare a mettere soldi, all'interno del piano finanziario possono esserci modulazioni. Di questo stiamo discutendo".