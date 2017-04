Germania, surplus commerciale su a 21mld

ROMA, 7 APR - Nuovo balzo in avanti del surplus della bilancia commerciale tedesca e della produzione industriale: a febbraio il surplus della Germania è salito più del previsto a 21 miliardi di euro dai 18,9 di gennaio mentre le attese non andavano oltre i 18 miliardi di euro. Le esportazioni hanno messo a segno una crescita dello 0,8% contro attese di un calo dello 0,5%, e le importazioni sono diminuite dell'1,6%. La produzione industriale tedesca, sempre a febbraio, ha registrato un rialzo mensile del 2,2% contro attese per un calo dello 0,2%.