Walt Disney prima azienda in reputazione

MILANO, 6 APR - La The Walt Disney Company è la prima azienda in Italia per reputazione, seguita dalla Ferrero e della Ferrari. Lo afferma l'annuale classifica del Reputation Institute, gruppo internazionale nei servizi di misurazione e consulenza sul settore, secondo il quale solo altri due gruppi italiani (Lavazza e Armani) figurano tra i primi venti. Al quarto posto della 'Italy RepTrak 2017' figura la Lego, seguita da Amazon, appunto Lavazza, Levi Strauss & Co, Sony, Bmw e Nintendo. Secondo Stefano Cini, managing director di Reputation Institute, nel 2017 la reputazione delle aziende in Italia è cresciuta (+1,2 punti) rispetto all'indice dello scorso anno portando il valore medio al punteggio di 70,8 punti su 100. "Tale valore, in crescita per il terzo anno consecutivo, dimostra come le aziende abbiano saputo ristabilire rapporti di fiducia con gli italiani ed entrare per la prima volta nella fascia reputazionale considerata 'forte' con un punteggio che va da 70 a 79 punti su 100", conclude Cini.