Borsa Milano positiva, debole Generali

MILANO, 6 APR - Segno positivo per la chiusura di Piazza Affari, che segna con l'indice Ftse Mib un rialzo dello 0,22% a 20.296 punti e con l'Ftse All share una crescita dello 0,21% a quota 22.402. Tra i titoli principali Salvatore Ferragamo è salito del 2,4% a 28,4 euro, seguito da Italgas e Cnh, entrambi in aumento dell'1,9%. Bene anche Leonardo (+1,8%), Ubi (+1,5%), Banca Generali (+1,3%) e Bper, in crescita finale dell'1,2%. Piatte Eni e Telecom, in calo di un punto percentuale Generali ed è peggiorata nel finale Mediaset, con una chiusura in calo dell'1,1%. Deboli anche Buzzi (-1,2%) e Azimut, scesa dell'1,4% dopo la corsa della vigilia. Tra i titoli a minore capitalizzazione, Parmalat è scesa dello 0,6% ma sempre sopra la quota di tre euro (esattamente a un prezzo di 3,15) dopo il fallimento dell'Opa della controllante Lactalis finalizzata al delisting.