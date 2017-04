Unilever si riorganizza dopo no a Kraft

ROMA, 6 APR - Unilever si riorganizza nel tentativo di rassicurare gli investitori dopo il no a Kraft. Il colosso anglo-olandese annuncia la vendita della divisione di margarina e un piano di buyback da 5 miliardi di euro, ma anche un aumento del piano di risparmi da 4 a 6 miliardi. "Dobbiamo accelerare i nostri piani per liberare valore velocemente" ha detto l'amministratore delegato di Unilever, Paul Polman, dopo aver respinto nei mesi scorsi l'offerta d'acquisto 143 miliardi di dollari di Kraft Heinz. Unilever "ha intenzione di aumentare il dividendo del 12% per l'anno in corso" e lanciare un programma di riacquisto di azioni da 5 miliardi mentre il taglio dei costi include riduzione di posti di lavoro e di spese pubblicitarie. La decisione di 'abbandonare' la divisione formaggi spalmabili si deve al fatto che è da tempo traballante per via del cambio di gusti dei consumatori che preferiscono prodotti freschi a quelli confezionati. E se non si troveranno acquirenti verrà scorporata.