Fincantieri: ok Parigi a controllo Stx

PARIGI, 06 APR - Luce verde del Governo francese all'acquisizione del controllo di Stx da parte di Fincantieri, che diverrà "azionista di riferimento" sotto il 50% "per almeno 8 anni": lo ha detto a Parigi il segretario di Stato all'industria, Christophe Sirugue. "Fincantieri presenta un progetto ambizioso per i cantieri di Saint-Nazaire", ha spiegato: "punta a rafforzare i cantieri nel core business e anche nella diversificazione delle energie marittime". Presenta "inoltre garanzie per l'impiego". "Nessuna soppressione di posti di lavoro nei prossimi cinque anni".