Openfiber, a Palermo fibra in 3 anni

PALERMO, 6 APR - "Palermo è tra le prime dieci città in cui arriverà Open fiber di Enel con fibra ultra larga. Passeranno alla fibra ottica tutte le infrastrutture comunali. L'investimento è di 90 milioni di euro in tre anni e daremo lavoro a mille persone che lavoreranno a questa rete". Lo ha detto Giuseppe Lo Verso, city manager di Open fiber, all'evento #socialcity sulla banda ultralarga Open fiber di Enel e le nuove modalità di comunicazione pubblica via web e social network. Sono già state collegate con l'ultra fibra 14 mila abitazioni di Palermo. "Entro dicembre - ha proseguito - arriveremo a 100 mila abitazioni. Per poi concludere in 3 anni. I vantaggi sono innumerevoli, il programma interessa tutte le otto circoscrizioni di Palermo. Non ci saranno zone escluse. Per quello che è possibile utilizzeremo le infrastrutture esistenti ma in altri casi dovremmo fare scavi cercando di creare meno disagi possibili. Possiamo fare scavi e ripristini nello stesso giorno. Per questo abbiamo già preso accordi col Comune".