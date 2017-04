Borsa: Milano in rialzo (+0,15%)

MILANO, 6 APR - La Borsa di Milano gira in rialzo. Il Ftse Mib guadagna ora lo 0,15% spinta dagli industriali. Cnh guadagna l'1,16%, Leonardo lo 0,98%, Fca lo 0,83 per cento. Bene anche le banche con Intesa Sanpaolo in rialzo dello 0,4%, Mediolanum dello 0,36%, Bper dello 0,26% e Ubi dello 0,29 per cento. Prosegue debole invece la seduta per Exor (-1,7%), Azimut (-1,3%).