Thun punta su caffè e prodotti tipici

BOLZANO, 6 APR - Non solo angioletti e tazzine, ma anche caffè e prodotti tipici altoatesini. A Milano, in Corso Garibaldi, è stato aperto nei giorni scorsi il primo Thun Caffè. Entro il 2019 l'azienda altoatesina aprirà un'ottantina di bar in tutta Italia, come anche all'estero. Sono previsti Thun Caffè a Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Monaco. Oltre a caffè e brioche, i clienti troveranno anche i classici prodotti Thun, ma anche gastronomia sudtirolese di alta qualità, come speck, formaggi, succhi di frutta e marmellate.