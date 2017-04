Cir: Cofide presenta lista per cda a 11

MILANO, 6 APR - Cofide, azionista di Cir con il 45,798% del capitale, ha presentato l'unica lista per il rinnovo del Cda proponendo di fissare in 11 il numero dei componenti rispetto ai 13 amministratori attualmente in carica. In cima alla lista la riconferma di Rodolfo De Benedetti (presidente) e Monica Mondardini (ad) e tra i nuovi ingressi da segnalare Patrizia Grieco e Philippe Bertherat. Confermati Edoardo e Marco De Benedetti, Franco Debenedetti, Maristella Botticini, Silvia Giannini, Claudio Recchi e Guido Tabellini. Escono Michael Pistauer, Stefano Micossi e Giampio Bracchi (Franco Girard, morto a gennaio, non era stato sostituito). Sarà l'assemblea che si terrà il 28 aprile a nominarli.