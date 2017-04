Draghi, politica Bce non cambia

ROMA, 6 APR - "Non abbiamo ancora prove sufficienti per alterare significativamente la nostra valutazione sulle prospettive d'inflazione" e dunque "non vedo motivo per deviare dalle indicazioni che abbiamo dato" sui tassi d'interesse, sugli acquisti di titoli e sulla 'forward guidance'. Lo ha detto Mario Draghi, presidente della Bce, a una conferenza a Francoforte, in risposta alle pressioni affinché la Bce cominci a segnalare una stretta monetaria all'orizzonte.