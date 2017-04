Fisco: 21 mln italiani hanno debito

ROMA, 6 APR - Ad oggi "ci sono circa 21 milioni di contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo" con gli "oltre 8mila enti creditori" per cui esercita la riscossione Eqtuialia. Lo ha detto l'ad della società pubblica di riscossione Ernesto Maria Ruffini in audizione in commissione Finanze alla Camera sottolineando che "il 53% ha accumulato pendenze che non superano i 1000 euro".