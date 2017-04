Alitalia: Poletti,lavoro non primo costo

ROMA, 6 APR - Il costo del lavoro in Alitalia "è una delle componenti ma non è la prima e non è la principale": il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti afferma che nel confronto in atto tra Governo e sindacati sulla compagnia "non può essere caricato tutto sul costo del lavoro e sul sacrificio dei lavoratori": Bisogna agire - ha detto parlando a Radio anch'io - sulle altre componenti". Il Governo è impegnato, ha detto, "bisogna dare una prospettiva all'azienda, cercare la strada per dare un futuro alla compagnia".