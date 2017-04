Borse Asia contrastate dopo verbali Fed

MILANO, 6 APR - Borse asiatiche contrastate: negative Tokyo e Hong Kong, appesantite dalla chiusura in perdita di Wall Street, mentre le piazze cinesi sono in terreno positivo, in attesa del vertice Usa-Cina previsto da oggi in Florida. L'indice Nikkei del mercato giapponese ha perso l'1,4% a 18.597 punti, toccando i minimi da inizio dicembre. Lo yen ha consolidato l'apprezzamento a quota 110,50 sul dollaro. Hong Kong cede lo 0,44% a 24.296 punti. L'andamento dei listini è legato anche alla pubblicazione dei verbali della Fed, da cui emerge che la banca centrale americana potrebbe iniziare a ridurre il proprio bilancio già entro la fine dell'anno. Le borse cinesi sono invece in rialzo. L'indice Shanghai composite sale dello 0,34% a 3.281 punti e lo Shenzhen Composite cresce dello 0,31% a 2.029 punti.