Coca Cola: protesta Verona,stop prodotto

VERONA, 5 APR - Manifestazione stamane a Nogara (Verona), organizzata dal sindacato Adl Cobas, a sostegno della protesta di un gruppo di lavoratori della cooperativa addetti al magazzino di logistica di Coca-Cola che da alcuni giorni si sono insediati sul tetto dello stabilimento per contestare il piano occupazionale del Consorzio Vega, subentrato nella gestione del magazzino. La protesta ha portato da ieri sera al fermo temporaneo della produzione, deciso dall'azienda, "per motivi di sicurezza": decisione che, come spiegato in una nota, non comporterà ripercussioni sul piano economico per i circa 400 lavoratori interessati dalla cassa integrazione temporanea, in quanto sarà garantita dall'azienda l'intera retribuzione giornaliera. Il corteo promosso da Adl Cobas, a cui hanno aderito dei centri sociali, autorizzato dal Questore di Verona, Giuseppe Mangini, è sfilato anche lungo un tratto della Statale 12 e per motivi di sicurezza la Polizia Stradale ha deviato il traffico con ripercussioni sulla viabilità locale.