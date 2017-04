Alcoa: dopo Mise "soluzione più vicina"

CAGLIARI, 5 APR - Affollata assemblea nella sala di San Ponziano a Carbonia, nel Sulcis, per fare il punto sulla vertenza Alcoa di Portovesme dopo il vertice al Mise del 30 marzo scorso. I rappresentanti sindacali di Fiom, Fsm, Uilm e Cub hanno illustrato ai lavoratori le prossime tappe in vista di una soluzione che sembra più vicina. Una su tutte: il passaggio di proprietà, che dovrebbe concretizzarsi entro Pasqua, dello smelter dalla multinazionale americana dell'alluminio a Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa con il compito di fare da filtro fra Alcoa e potenziali acquirenti. Il passaggio è fondamentale perché, a quel punto, nulla impedirà al Governo di studiare il piano industriale proposto da Sider Alloys, la multinazionale svizzera che ha già recapitato a Palazzo Chigi un'offerta formale d'acquisto. Il piano, ha sottolineato giovedì scorso il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, sarà comunque oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.