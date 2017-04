Borsa: Milano piatta con Europa dopo Usa

MILANO, 5 APR - La diffusione dell'ultimo dato rilevante di giornata dagli Stati Uniti (la variazione dell'occupazione) non ha mosso i mercato azionari europei, che si muovono tutti attorno alla parità. L'attesa è chiaramente orientata ai verbali del Federal open market committee della Federal reserve, che saranno pubblicati in serata. A Milano (Ftse Mib +0,2%) sempre bene Parmalat (+3,6% a 3,16 euro) e Azimut, che sale del 3,4%, seguita da Stm in aumento di due punti percentuali. Acquisti su Unicredit (+1,5%), in calo dell'1,2% Ynap. Tra i gruppi a minore capitalizzazione, Tod's resta debole e accusa un calo del 4,5%.