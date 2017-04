Cala l'export distretti lombardi, -1,3%

MILANO, 5 APR - Le esportazioni dei distretti della Lombardia calano nel quarto trimestre 2016 del -0,7%, per la flessione del 2,3% dell'export per i nuovi mercati e la stabilità di quello per i mercati maturi. Nell'anno l'export registra un calo dell'1,3% per la duplice flessione sui mercati maturi (-1,3%) e nuovi (-1,2%). E' l'analisi del Monitor della direzione studi di Intesa Sanpaolo Tra i nuovi, negativi tanto nell'ultimo trimestre quanto nel 2016, ci sono Romania, Emirati Arabi, Arabia Saudita, India e Slovenia. Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia e Slovacchia si distinguono invece per esportazioni in crescita. A macchia di leopardo invece le vendite nei mercati maturi, ma Germania e Usa mostrano esportazioni in flessione nell'anno. In negativo sono i distretti Riso di Pavia, Calzature e Macchine per la concia di Vigevano. Bene il Legno di Casalasco-Viadanese, Carni e salumi di Cremona e Mantova, Gomma del Sebino Bergamasco, Meccanica strumentale di Bergamo e Abbigliamento e calzature Bassa Bresciana.