Banche venete:Ue,Italia ancora riflette

BRUXELLES, 5 APR - Sulle banche venete "non siamo così avanti anche perché da parte delle autorità italiane ancora si riflette su cosa fare dei due istituti": lo ha detto la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager. Su Mps "siamo abbastanza avanti ma è difficile dare un calendario di finalizzazione". Per il commissario Mps e le due venete hanno caratteristiche "molto diverse, Mps è grande, le venete rappresentano meno del 2% del mercato, quindi le circostanze sono molto diverse" e non può arrivare una soluzione unica per tutte. La Vestager ha ricordato che si sta esplorando l'opzione di ricapitalizzazione preventiva, "ma ci sono condizioni da rispettare: le banche devono essere solvibili, il capitale pubblico non può coprire perdite e si deve applicare il 'burden sharing' per contribuire al capitale". La strada per iniettare denaro pubblico nelle banche "è abbastanza stretta", ha ammesso.