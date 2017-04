Da Heineken Rapporto Sostenibilità 2016

MILANO, 5 APR - Produzione a basso impatto con investimenti specifici nelle energie rinnovabili, attenzione per le persone e promozione del consumo responsabile sono le priorità "sostenibili" di Heineken Italia. Lo evidenzia il Rapporto di Sostenibilità 2016 pubblicato dall'azienda, alla luce del più ampio piano "Brewing a Better World" lanciato dal gruppo Heineken a livello mondiale nel 2010. In questi sei anni, spiega il Rapporto, Heineken Italia ha ridotto del 56% le emissioni di Co2 e di quasi il 40% (il 39,4%) il consumo di acqua nelle fasi di produzione della birra. Significativi gli investimenti 2016 nelle energie rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico. Con l'installazione di 13mila pannelli solari, il birrificio Heineken di Massafra, in Puglia, è oggi il primo al mondo per produzione di energia fotovoltaica: un'eccellenza riconosciuta a livello globale dalla Classifica Solar Plaza delle Top 50 Solar Beer Breweries.(ANSA).