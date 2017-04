Concorrenza: verso norme anti-scorrerie

ROMA, 5 APR - Il ddl Concorrenza non arriverà nell'Aula del Senato neanche questa settimana. Il testo resterà quello approvato ad agosto scorso, non ci sarà un altro passaggio in commissione ma nel maxi-emendamento che il governo presenterà in Aula per la fiducia "potrà esserci un'unica modifica e Carlo Calenda insiste perché sia l'emendamento anti-scorrerie". Così il sottosegretario al Mise, Antonio Gentile, aggiungendo: "tutte le altre questioni (Flixbus compresa) verranno trattate in un nuovo decreto concorrenza" Nella riunione governo-maggioranza sul ddl si è trovato inoltre un accordo sullo slittamento a giugno 2019 dello stop al mercato tutelato dell'energia e del gas (attualmente previsto per giugno 2018).