Borsa: Milano piatta, bene Parmalat

MILANO, 5 APR - Pochi spunti dalle Borse europee (Londra e Madrid +0,3%, Francoforte -0,2%) e anche Milano (Ftse Mib +0,06%) procede piatta. L'attesa degli operatori appare orientata agli importanti dati statunitensi della giornata, in particolare le richieste di ipoteche alle 13 e poco dopo la variazione dell'occupazione. In Piazza Affari, tra i titoli principali, Cnh e Azimut segnano un aumento del 2,4%, Stm e Saipem dell'1,3%, Bper di un punto percentuale. Debole invece Fca (-1,5%), con Leonardo, Unipol, Generali e Campari in calo di circa l'1%. Nel paniere a bassa capitalizzazione Parmalat cresce del 3% a 3,14 euro dopo che l'Opa lanciata da Lactalis a 3 euro non ha fatto raggiungere alla controllante la soglia per il 'delisting' del gruppo alimentare di Collecchio.