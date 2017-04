Indice Pmi composito Eurozona sale a 56,

ROMA, 5 APR - Aumenta meno del previsto l'indice composito dell'Eurozona, che monitora l'attività sia del settore dei servizi che manifatturiero: a marzo si è registrato un rialzo a 56,4 punti da 56 di febbraio contro attese per un incremento a 56,7. Sul risultato pesa la crescita inferiore alle previsioni del settore dei servizi con l'indice che si è fermato a 56 punti (consensus 56,5). In Germania e in Francia, invece, l'andamento dei servizi mostra un miglioramento rispettivamente a 55,6 (da 54,4 di febbraio) e a 57,5 (da 56,4). L'indice composito della Germania è così salito ai massimi da quasi sei anni a 57,1 (da 56,1) e quello della Francia a 56,8 punti (da 55,9) rivedendo anche in questo caso i massimi dal 2011.