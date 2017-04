Indice Pmi servizi Italia cala a 52,9

ROMA, 5 APR - Inatteso rallentamento dell'attività nel settore dei servizi in Italia. A marzo l'indice Pmi, rilevato da Markit/Adaci, è sceso a 52,9 punti da 54,1 di febbraio, mentre gli economisti puntavano su un rialzo a 54,3 punti. Il dato conferma comunque la fase di espansione per il decimo mese di fila (la soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo). L'indice composito, che monitora l'attivita' sia del settore dei servizi che manifatturiero, segna di conseguenza un calo a 54,2 punti dai 54,8 di febbraio contro attese per un lieve incremento a 54,9 punti).