Borsa Milano cauta, bene Azimut

MILANO, 5 APR - Partenza senza scosse per Piazza Affari: dopo le prime battute in terreno marginalmente negativo, l'indice Fte Mib segna un rialzo dello 0,2%, con Azimut migliore tra i titoli principali in aumento di oltre il 3%. Qualche acquisto anche su Bper e Saipem (+1%), in crescita dello 0,8% Eni anche sulla spinta del settore materie prime nel mondo. In calo dello 0,9% Fca, dello 0,6% Generali.