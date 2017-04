Borsa: Asia cauta, bene mercati cinesi

MILANO, 5 APR - In attesa del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, a partire da domani in Florida, la Borse asiatiche si sono mosse prevalentemente in area positiva, con buoni acquisti sui mercati cinesi. Shanghai e Shenzhen salgono in chiusura attorno a un punto percentuale e mezzo, Taiwan ha concluso la seduta in rialzo dell'1,4%. Più prudente Tokyo (+0,2%), che guarda soprattutto ai rapporti valutari tra yen e dollaro, in aumento finale dello 0,3% Sidney. Qualche vendita ad Hong Kong e Singapore, che nelle ultime battute cedono comunque meno di mezzo punto percentuale, piatta Seul. Leggermente positivi i futures sull'avvio dei listini europei.