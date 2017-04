Borsa: Tokyo, chiude in rialzo, +0,27%

TOKYO, 05 APR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in leggero aumento, sostenuta dal temporaneo stop alla fase di apprezzamento dello yen e l'inversione di tendenza a Wall Street. Il Nikkei guadagna lo 0,27% a quota 18.861,27, con un incremento di 51 punti. Sui mercati valutari lo yen si assesta poco sotto a quota 111 sul dollaro in attesa dell'inizio del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, a partire da domani in Florida.