Confartigianato, record giochi stranieri

ROMA, 4 GEN - Le calze della Befana quest'anno porteranno un carico record di giochi e giocattoli stranieri. Confartigianato ha calcolato che il 2016 segna il picco storico delle nostre importazioni di giocattoli; ne abbiamo acquistati per oltre un miliardo (1,082) di euro, con una crescita dell'1,8% rispetto al 2015. La Cina fa la parte del leone con giochi e giocattoli per un valore di 470 milioni di euro, pari al 45,3% del totale del nostro import di questi prodotti. A riempire le calze della Befana, secondo l'associazione, sono anche la Francia che ci fornisce prodotti per 141 milioni, la Repubblica ceca (107 milioni), la Germania (78 milioni), i Paesi Bassi (59 milioni) e la Spagna (50 milioni). A tenere alta la bandiera del giocattolo italiano c'è però un piccolo esercito di 380 imprese nazionali, con 2.959 addetti e un fatturato di 598 milioni di euro, che si battono sui mercati esteri dove esportano la qualità dei nostri prodotti per un valore che negli ultimi dodici mesi si è attestato a 444 milioni di euro.