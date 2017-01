Mediaset frena in Borsa, corre Mondadori

MILANO, 3 GEN - Limatura in Piazza Affari per Mediaset, che mantiene comunque sempre quota quattro euro, sui massimi da oltre un anno: il titolo del Biscione ha chiuso in calo dell'1,25% a 4,1 euro. Consistenti gli scambi per queste sedute dal clima ancora festivo: sono passati di mano 20,7 milioni di 'pezzi', pari all'1,7% del capitale, in aumento rispetto alle ultime giornate. Prosegue la sua corsa recente Mondadori: +3,9% finale a 1,33 euro, dopo aver toccato un massimo di seduta superiore a quota 1,35. Sono i livelli di prezzo più elevati da due anni e mezzo, con una crescita complessiva del 27% nelle ultime sei sedute. Ancora piatta Vivendi a Parigi, con gli operatori che stanno analizzando tutte le ipotesi per una soluzione della partita con Mediaset, il cui titolo comunque è cresciuto del 50% da quando è emersa la scalata del gruppo francese, del 78% da quando Vivendi ha messo a segno - senza che né il Biscione né Fininvest se ne accorgessero - i suoi acquisti più ingenti di azioni Mediaset.