Bce: Ifo,con aumento inflazione, stop Qe

BERLINO, 03 GEN - "Questo salto dell'inflazione è un un segnale per l'uscita dalla politica monetaria espansiva della Bce". Lo ha detto il presidente dell'istituto Ifo di Monaco Clement Fuest alla Frankfurter Allgemeine Zeitung di domani, commentando il dato sull'inflazione in Germania, che ha fatto registrare a dicembre +1,7%. "Se questi numeri si confermeranno per l'intera Eurozona", ha aggiunto Fuest, "la Bce dovrebbe cessare il programma di acquisto di titoli Qe nel marzo 2017".