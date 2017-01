Borsa Milano forte, accelera Francoforte

MILANO, 2 GEN - La prima seduta dell'anno si conferma di consistenti acquisti per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib a circa un'ora dalla chiusura sale dell'1,7%, sempre trainato da Banco Bpm (+8%) e Saipem (+5%). In Europa prova a tenere il passo Francoforte (+1%), mentre Parigi e Madrid salgono al di sotto del punto percentuale. A Milano tra i titoli principali spicca anche la crescita di Brembo (+4,5%), Ubi (+4,2%), Buzzi e Bper (+4%). In salute anche Fca (+3%), in linea con il listino Telecom (+1,7%) e poco mossa Mediaset, che sale al di sotto del punto percentuale tra scambi abbastanza consistenti. Corre ancora Mondadori in rialzo dell'8%, che equivale a una crescita complessiva del 24% nelle ultime cinque sedute.