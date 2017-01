Borsa: bene Europa, solo Dax frena -0,1%

MILANO, 3 GEN - La crescita imprevista dell'inflazione in Germania preoccupa la Borsa di Francoforte e il listino gira in calo (-0,10%). Proseguono in rialzo, dopo l'avvio positivo di Wall Street, Londra (+0,48%), Parigi (+0,4%) e Milano (+0,7%). Gli operatori segnalano l'ottimismo nell'economia cinese, un sentiment opposto a quello che si registrava un anno fa.